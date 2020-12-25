Tesla добавила три новые игры в прошивку электромобилей

Некоторое время назад Tesla анонсировала крупное праздничное обновление для своих электрокаров. До сих пор компания не рассказывала, чего именно ждать пользователям. Но на Reddit появился пост, раскрывающий все карты компании Илона Маска.

Как оказалось, помимо новых важных функций, обновление также добавит в «копилку» электромобилей и 3 новые игры: The Battle of Polytopia, Cat Quest и Kabal. Все они станут частью платформы Tesla Arcade. Она, напомним, зародилась ещё в 2018 году.

Помимо игр, апдейт также привнесёт в автомобили Tesla новую визуализацию вождения, изменения в планирование прибытий и т.д. Больше подробностей станет известно, когда обновление станет доступно владельцам транспортных средств компании.

Напомним, что Tesla Arcade — это полноценный игровой сегмент внутри электромобилей компании. Илон Маск ранее заявлял, что автопроизводитель работает со сторонними студиями над наполнением этой платформы.

Источник: Electrek