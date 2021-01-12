Турция проведёт антимонопольное расследование в отношении WhatsApp

Турецкий антимонопольный комитет начал расследование в отношении мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook. Регулятор обратил внимание на новую политику конфиденциальности мессенджера, согласно которой теперь пользователи не могут отказаться от передачи своих данных Facebook. Изменения вступают в силу с 8 февраля. Если пользователи их не примут, то потеряют доступ к своим учётным записям WhatsApp.

Антимонопольный комитет уже приостановил действие новых правил до завершения расследования. Кроме того, даже если турецкие пользователи приняли обновлённую политику конфиденциальности, их информация не должна передаваться. Регулятор обязал Facebook приостановить обмен данными и объявить об этом публично.

Турецкие медиа сообщают, что пользователи начали массово отказываться от WhatsApp в пользу местного сервиса BiP. За 3 дня в нём зарегистрировалось более 4,6 млн новых пользователей.

Источник: Bloomberg