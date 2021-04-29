«Умные» телевизоры из Китая шпионили за своими владельцами

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Китайскую компанию Skyworth уличили в слежке за пользователями. Техногигант, используя выпущенные им телевизоры, отслеживал подключение устройств к Wi-Fi сети владельцев устройств.

Смарт-телевизоры сканировали помещение пользователей каждые 10 минут. Делалось это для того, чтобы найти сторонние устройства, подключённые к той же сети, что и продукт Skyworth, сообщает Radio Free Asia.

В телевизорах бренда установлен специальный софт — Gozen Data — с помощью которого девайс собирал информацию об IP-адресах, MAC-адресах и именах устройств подключённых к Wi-Fi. В дальнейшем собранные данные передавались на gz-data.com.

Несмотря на то, что Skyworth отрицает факт шпионажа, эксперты уверены, что компания сотрудничает с правительством Китая.

Источник: Radio Free Asia