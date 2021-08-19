На Apple работал русскоязычный «двойной агент», который сообщал компании информацию о сотрудниках, которые были причастны к утечкам данным

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На Apple около года работал «двойной агент» Андрей Шумейко, который сливал компании данные о том, кто стоит за утечками данных.

По рассказам самого Шумейко, в 2017 году он предупредил команду Apple по борьбе с утечками Global Security о готовящейся фишинговой кампании против сотрудников компании.

В 2020 году он помог ещё раз — раскрыл, кто слил предварительную версию iOS 14.

Так Андрей Шумейко наладил связи с Global Security и стал работать их информатором.

Он начал размещать объявления о продаже внутреннеё информации Apple в интернете под никами YRH04E и JVHResearch.

Постепенно Шумейко влился в сообщество, которое занимается утечками данных: в основном, продавало украденные прототипы iPhone с китайских заводов.

«Люди доверяют мне и находят меня довольно милым, поэтому я могу использовать это в своих интересах», — говорит Андрей Шумейко.

Информацию о членах сообщества сливщиков «двойной агент» передавал в Apple — надеясь, что компания заплатит ему. Но купертиновцы не спешили платить

15 июля 2021 года Global Security перестала выходить на связь с Андреем Шумейко.

Источник: VICE