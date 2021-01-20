В браузере Brave появилась поддержка протокола IPFS, который делает невозможной блокировку сайтов

В последней версии браузера Brave появилась поддержка IPFS (Inter-Planetary File System). Благодаря этому одноранговому протоколу можно размещать в интернете контент, распределённый по сотням и тысячам систем. Это могут быть общедоступные шлюзы или частные узлы. Чтобы получить доступ к такому контенту, пользователю нужно ввести в адресной строке URL вида ipfs: // {content_hash_ID} .

В сети IPFS уже доступны версии Wikipedia на нескольких языках. Первой была турецкая версия, которая появилась в ответ на блокировку онлайн-энциклопедии в Турции.

Раньше для доступа к сайтам в IPFS-сети требовалось расширение или отдельное приложение. Brave стал первым популярным браузером, который добавил встроенную поддержку этого протокола. Разработчики планируют внедрить и другие возможности для работы с децентрализованной сетью, в том числе автоматическое перенаправление на IPFS-версию сайта.

Источник: ZDNet