В Facebook Messenger добавили эмодзи со звуком Soundmojis. Telegram отказался от этой идеи ещё в прошлом году

Facebook добавила в свой мессенджер фичу Soundmojis. Новая функция добавляет к эмодзи соответствующие звуки: от аплодисментов до злого смеха.
Пользователь, который получит звуковой эмодзи, сможет прослушать его по нажатию. 👏🏼 проиграет аплодисменты, 🥁 — барабанную дробь, 🦗 — звук сверчка, 👻 издаст злобный смех и так далее.
Как отправить эмодзи со звуком
Чтобы отправить Soundmoji, перейдите в приложение Messenger, откройте чат, нажмите на значок смайлика и выберите значок громкоговорителя.
Вот, как это работает:
Пользователя Telegram эмодзи со звуком не понравились
Такую функцию в октябре прошлого года тестировал Telegram. На Хэллоуин мессенджер выпустил тематические анимированные эмодзи, которые рычали и скрипели.
Пользователям идея озвучивания смайликов не понравилась, и больше Telegram звуковые эмодзи не выпускал.
Источник: Facebook Messenger