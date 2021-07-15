В Facebook Messenger добавили эмодзи со звуком Soundmojis. Telegram отказался от этой идеи ещё в прошлом году

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Facebook добавила в свой мессенджер фичу Soundmojis. Новая функция добавляет к эмодзи соответствующие звуки: от аплодисментов до злого смеха.

Пользователь, который получит звуковой эмодзи, сможет прослушать его по нажатию. 👏🏼 проиграет аплодисменты, 🥁 — барабанную дробь, 🦗 — звук сверчка, 👻 издаст злобный смех и так далее.

Как отправить эмодзи со звуком

Чтобы отправить Soundmoji, перейдите в приложение Messenger, откройте чат, нажмите на значок смайлика и выберите значок громкоговорителя.

Вот, как это работает:

Пользователя Telegram эмодзи со звуком не понравились

Такую функцию в октябре прошлого года тестировал Telegram. На Хэллоуин мессенджер выпустил тематические анимированные эмодзи, которые рычали и скрипели.

Пользователям идея озвучивания смайликов не понравилась, и больше Telegram звуковые эмодзи не выпускал.

Источник: Facebook Messenger