Поделиться

По слухам, iPhone 13 будет иметь улучшенный протокол Wi-Fi 6E (extended), который сможет работать в диапазоне 6 ГГц.

В чём отличия от Wi-Fi 6

Изменения минимальные. Главное преимущество Wi-Fi 6E — диапазон 6 ГГц, который позволяет увеличить пропускную способность и уменьшить помехи.

Wi-Fi 6 работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Будет ли Wi-Fi 6E работать в России — большой вопрос

Wi-Fi 6E постепенно станет стандартом для всех устройств iOS и Android уже в следующем году, пишет DigiTimes. Но появится ли протокол в Росии, неизвестно.

Дело в том, что в России диапазон 6 ГГц занят средствами фиксированной радиосвязи госструктур. Отдавать эту частоту они не хотят.

Даже если Россия отдаст диапазон 6 ГГц, то это будет 5G, которого у нас пока тоже нет. Вопрос о строительстве сетей пятого поколения отложен до 2024 года.

Источник: MacRumors, CNews