В Linux появилась поддержка ещё более 15 Windows-игр благодаря Proton 6.3 от Valve

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С 2018 года компания Valve занимается разработкой Proton. С его помощью Linux-пользователи могут запускать Windows-игры без лишних сложностей. И вот, создатели Steam и Half-Life выпустили новую версию проекта — Proton 6.3-1.

Что нового?

В свежем обновлении Valve перенесла инструмент на «рельсы» Wine 6.3. Более старые версии Proton основывались на Wine 5.13. При этом разработчики улучшили поддержку раскладок клавиатуры для отличных от английского языков, «прокачали» поддержку видео в играх и контроллеров DualSense.

Также в Proton 6.3-1 можно заметить улучшенную совместимость с шлемами виртуальной реальности.

Поддержку каких Windows-игр добавили?

Divinity: Original Sin 2;

Shenmue I & II;

Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition (2012);

Tom Clancy’s Rainbow Six Lockdown;

XCOM: Chimera Squad;

Bioshock 2 Remastered;

Company of Heroes 2;

logiCally;

Rise of the Triad;

Home Behind 2;

Shadow Empire;

Arena Wars 2;

King Arthur: Knight’s Tale;

Rise of Venice;

ARK Park;

Gravity Sketch;

Battle Arena VR.

Скачать Proton 6.3-1 можно на GitHub-странице проекта.

Источник: OpenNET