В менеджере паролей LastPass для Android обнаружили 7 трекеров сторонних компаний

На сайте платформы Exodus появились результаты исследования безопасности сервиса LastPass. Как оказалось, в Android-версии платформы запрятано сразу семь сторонних трекера, четыре из которых от Google.

Изучением приложения занимался немецкий специалист по кибербезопасности Майк Кукетц. Именно он рекомендовал Android-пользователям отказаться от LastPass. Аргументировал он это следующим образом:

Чаще всего разработчики интегрируют код от поставщика трекеров в исходный код своего продукта. При этом нет никакой гарантии, что используемый сторонний фрагмент, необходимый для работы трекера, не крадёт пользовательские данные. У девелоперов просто нет необходимых для отслеживания этого момента инструментов. В результате, они, добавляя сторонние решения для отслеживания, ставят своих же пользователей под угрозу.

В Exodus заявляют, что далеко не все менеджеры паролей «связаны» с трекерами. Например, 1Password и KeePass не содержат в себе отслеживающих технологий.

Источник: Exodus