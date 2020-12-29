В России для развития 5G выделят новые частоты

На сайте Министерства цифрового развития России появилась публикация о результатах последнего в 2020 году заседания госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). В результате обсуждения было принято решение о выделении дополнительных частот 24,45 — 27,5 ГГц для развития сетей 5G в стране.

В соответствии с решением ГКРЧ, ООО «Новые Цифровые Решения» во II квартале 2021 года представят Комиссии программу организационно-технических мероприятий по высвобождению полосы радиочастот 24,45 – 27,5 ГГц и обеспечению в ней электромагнитной совместимости РЭС сетей 5G/IMT-2020 с действующими и планируемыми к применению РЭС других служб радиосвязи. Минцифры России

Стоит отметить, что ни о каком выделении частот 3,4 — 3,6 ГГц не было даже разговора. Они, как и прежде, остаются за спецслужбами, даже несмотря на то, что весь мир «распространяет» по ним 5G.

Ещё из интересного по итогам заседания можно отметить скорое появление LTE в Крыму.

Источник: Минцифры России