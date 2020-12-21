В России соцсети обяжут блокировать информацию с «явным неуважением» к государству, Конституции РФ и обществу

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский направили в Госдуму текст новой поправки, сообщает ТАСС. В ней говорится о том, что Роскомнадзор (РКН) наделят возможностью признавать те или иные интернет-ресурсы социальными сетями, а также вести их учёт через специально созданный реестр.

Согласно тексту поправки, соцсетями будут называться площадки с посещаемостью более 500 тыс человек в сутки. При этом на этих площадках должна быть регистрация и возможность публиковать пользовательский контент.

В случае, если новый документ вступит в силу, то социальные сети должны будут самостоятельно не только блокировать, но и выявлять противоправный контент. При этом также они будут обязаны перекрывать доступ к информации, «выражающей «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».

Источник: ТАСС