В США дронам-доставщикам впервые разрешат летать над людьми

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало на своём сайте обновлённую информацию о правилах эксплуатации дронов. Среди прочих изменений, беспилотникам разрешат летать над скоплением людей, а также передвигаться в тёмное время суток. Нововведения будут особенно интересны владельцам компаний, имеющих в распоряжении дронов-доставщиков.

Сообщается, что новые правила хоть и ослабляют жёсткость прежних требований, но вводят при этом и новые. Так, например, по новым правилам беспилотники должны быть оборудованы системой Remote ID. С её помощью надзорные органы смогут идентифицировать устройство и понять, откуда им управляют. Это позволит, в случае необходимости, в кратчайшие сроки установить, пилота опасно управляющего дроном.

FAA планирует опубликовать полную редакцию обновлённых правил в январе 2021 года. В силу они вступят через 60 дней после этого. Что же до производителей дронов, то им будет дано 1,5 года на то, чтобы начать выпуск устройств, оснащённых Remote ID.

Напомним, что ранее законодательство Соединённых Штатов допускало полёт дронов лишь над головами тех людей, кто ими управлял. Это сильно усложняло работу автономных доставщиков, т.к. они были вынуждены тратить дополнительные усилия для поиска и облёта людей под собой.

Источник: Reuters