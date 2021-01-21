В США уничтожат алгоритм распознавания лиц из-за незаконности его обучения

Некоторое время назад компания Paravision, используя приложение для хранения фото, разработала и обучила алгоритм распознавания лиц. И вот, согласно свежему постановлению Федеральной торговой комиссии США, она будет обязана уничтожить данную технологию, сообщает Код Дурова, ссылаясь на материал OneZero.

Основой для возбуждения дела стало расследование NBC News. Ещё в 2019 году новостное подразделение NBC выяснило, что для обучение модели использовались пользовательские изображения, хранящиеся в приложении Ever. И так как они не давали своего согласия на использование своих медиафайлов, Paravision будет обязана удалить искусственный интеллект, обученный незаконным методом.

Издание Wired отмечает, что технология ИИ являлась жизненно важной для компании. Всё дело в том, что Paravision заключила контракт с ВВС США на поставку технологии распознавания лиц. Что будет с ИТ-компанией теперь и её договорённостями с американскими военными — неизвестно.

Источник: Код Дурова