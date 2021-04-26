В Telegram добавили нативные платежи внутри чатов и каналов

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Команда Telegram объявила о выходе новой версии мессенджера. Заявлено о множестве доработок и новых функций. Но самой интересной фишкой стала функция оплаты товаров прямо внутри сервиса — Платежи 2.0.

Представители мессенджера заявили о сотрудничестве с 8 платёжными сервисами: Яндекс.Деньги, Сбербанк, Stripe и т.д. При этом воспользоваться новой возможностью могут продавцы в любом чате, включая группы и каналы.

Для оплаты можно использовать любое приложение – в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин. Telegram

В Telegram отметили, что новая платформа открытая и бесплатная. Мессенджер не забирает никакой комиссии, а также не хранит платежную информацию пользователей.

Классно! Где можно попробовать новую функцию?

Для тестирования оплаты внутри Telegram, команда разработала канал с бесплатными тестовыми товарами. Найти его можно по ссылке.

Что ещё принесло обновление?

Отложенные голосовые чаты . Теперь голосовые чаты можно запланировать на определённое время. Сделано это для того, чтобы все желающие могли подстроить свои планы под это событие.

. Теперь голосовые чаты можно запланировать на определённое время. Сделано это для того, чтобы все желающие могли подстроить свои планы под это событие. Информация из профиля в голосовых чатах. Прямо из окна голосового чата можно получить доступ к основной информации о пользователе: его фото, графе «О себе» и т.д.

С полным списком обновлений можно ознакомиться в блоге Telegram.

Источник: Блог Telegram