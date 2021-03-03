В WhatsApp появится отправка исчезающих фото

После обновления пользовательского соглашения, WhatsApp столкнулся со шквалом критики и оттоком пользователей. Видимо, пытаясь исправить ситуацию, мессенджер решил реализовать новую функцию: отправку исчезающих фото.

Издание WABetaInfo пишет, что нововведение разрабатывается для iOS и Android версий приложения. На данный момент если кто-то и имеет доступ к функции, то это кто-то приближённый к разработчикам WhatsApp.

Выбрать тип отправляемого фото можно будет в момент загрузки изображения. Рядом с текстовым полем появится иконка, при нажатии на которую появится уведомление. Оно сообщит об исчезновении отправленного файла после того, как вы покинете беседу.

По данным, имеющимся у WABetaInfo, пользователи не смогут сохранять в память смартфона фотографии, отправленные в режиме «уничтожения». Также неизвестно, когда нововведение попадёт в открытый доступ.

Источник: WABetaInfo