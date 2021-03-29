В Windows 95 нашли пасхалку 25-летней давности

Энтузиаст под ником Albacore нашёл в Windows 95 совершенно новую пасхалку, сообщает Bleeping Computer. Речь идёт о «секрете», специально оставленном разработчиками в приложении Internet Mail, дебютировавшем в системе 25 лет назад.
Суть пасхалки состоит в следующем: пользователь выполняет определённый набор действий, после чего получает список разработчиков приложения в виде титров.
Как открыть пасхалку?
- Скачать и установить Windows 95.
- Запустить Internet Mail.
- Нажать на Help в верхней части окна.
- Выбрать меню About, после чего кликнуть на ячейку с файлом
comctl32.dll.
- Напечатать
MORTIMERна клавиатуре.
Источник: Bleeping Computer