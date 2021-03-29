В Windows 95 нашли пасхалку 25-летней давности

В Windows 95 нашли пасхалку 25-летней давности

Новости,
198
При этом для её открытия не надо делать что-то по-настоящему особенное.

Энтузиаст под ником Albacore нашёл в Windows 95 совершенно новую пасхалку, сообщает Bleeping Computer. Речь идёт о «секрете», специально оставленном разработчиками в приложении Internet Mail, дебютировавшем в системе 25 лет назад.

Источник: Fossbytes

Суть пасхалки состоит в следующем: пользователь выполняет определённый набор действий, после чего получает список разработчиков приложения в виде титров.

Как открыть пасхалку?

  • Скачать и установить Windows 95.
  • Запустить Internet Mail.
  • Нажать на Help в верхней части окна.
  • Выбрать меню About, после чего кликнуть на ячейку с файлом comctl32.dll.
  • Напечатать MORTIMER на клавиатуре.

Источник: Bleeping Computer