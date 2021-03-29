В Windows 95 нашли пасхалку 25-летней давности

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Энтузиаст под ником Albacore нашёл в Windows 95 совершенно новую пасхалку, сообщает Bleeping Computer. Речь идёт о «секрете», специально оставленном разработчиками в приложении Internet Mail, дебютировавшем в системе 25 лет назад.

Суть пасхалки состоит в следующем: пользователь выполняет определённый набор действий, после чего получает список разработчиков приложения в виде титров.

Как открыть пасхалку?

Скачать и установить Windows 95.

Запустить Internet Mail.

Нажать на Help в верхней части окна.

Выбрать меню About, после чего кликнуть на ячейку с файлом comctl32.dll .

. Напечатать MORTIMER на клавиатуре.

Источник: Bleeping Computer