Valve представила портативную консоль Steam Deck. На ней можно запустить Windows

Разработчик игр Valve представила портативную консоль Steam Deck — аналог Nintendo Switch. На ней можно не только играть в игры из магазина Steam, но и превратить её в портативный XBox.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.

Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow.

