Valve представила портативную консоль Steam Deck. На ней можно запустить Windows

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Разработчик игр Valve представила портативную консоль Steam Deck — аналог Nintendo Switch. На ней можно не только играть в игры из магазина Steam, но и превратить её в портативный XBox.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021. Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c — Steam (@Steam) July 15, 2021

Steam Deck — обычный мобильный компьютер на AMD, который «с легкостью запускает новейшие высокобюджетные игры» — библиотека игр Steam доступна на Steam Deck сразу после авторизации. Изображение с консоли при желании можно вывести на большой экран.

Новая консоль подойдёт не только для игр. На неё можно установить Windows — правда, работать с ней будет трудно: ОС не предназначена для портативных устройств.

Характеристики

ОС : SteamOS 3.0 на базе Linux.

: SteamOS 3.0 на базе Linux. Экран : 7 дюймов

: 7 дюймов Разрешение : 1280 на 800 пикселей

: 1280 на 800 пикселей Процессор : AMD со встроенной графикой.

: AMD со встроенной графикой. Жёсткий диск : 64 Гб, 256 Гб, 512 Гб. Можно увеличить microSD-картой.

: 64 Гб, 256 Гб, 512 Гб. Можно увеличить microSD-картой. Оперативная память : 16 Гб.

: 16 Гб. Объём аккумулятора: 40 Вт·ч — хватит на 8 часов игры.

Цена

Зависит от памяти.

64 Гб — 399 долларов.

256 Гб — 529 долларов.

512 Гб — 649 долларов.

Старт продаж

В США, Канаде, Евросоюзе и Великобритании консоль начнут выпускать уже в декабре этого года.

В Россию Steam Deck придёт уже в 2022 году.

Источник: The Verge