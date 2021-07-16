Valve представила портативную консоль Steam Deck. На ней можно запустить Windows

Valve представила портативную консоль Steam Deck. На ней можно запустить Windows

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Обложка: Valve представила портативную консоль Steam Deck. На ней можно запустить Windows

Разработчик игр Valve представила портативную консоль Steam Deck — аналог Nintendo Switch. На ней можно не только играть в игры из магазина Steam, но и превратить её в портативный XBox.  

Steam Deck — обычный мобильный компьютер на AMD, который «с легкостью запускает новейшие высокобюджетные игры» — библиотека игр Steam доступна на Steam Deck сразу после авторизации. Изображение с консоли при желании можно вывести на большой экран. 

Новая консоль подойдёт не только для игр. На неё можно установить Windows — правда, работать с ней будет трудно: ОС не предназначена для портативных устройств. 

Характеристики

  • ОС: SteamOS 3.0 на базе Linux. 
  • Экран: 7 дюймов
  • Разрешение: 1280 на 800 пикселей  
  • Процессор: AMD со встроенной графикой. 
  • Жёсткий диск: 64 Гб, 256 Гб, 512 Гб. Можно увеличить microSD-картой. 
  • Оперативная память: 16 Гб. 
  • Объём аккумулятора: 40 Вт·ч — хватит на 8 часов игры. 

Цена

Зависит от памяти.

  • 64 Гб — 399 долларов. 
  • 256 Гб — 529 долларов. 
  • 512 Гб — 649 долларов. 

Старт продаж

В США, Канаде, Евросоюзе и Великобритании консоль начнут выпускать уже в декабре этого года. 

В Россию Steam Deck придёт уже в 2022 году. 

Источник: The Verge

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