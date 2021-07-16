Valve представила портативную консоль Steam Deck. На ней можно запустить Windows

Разработчик игр Valve представила портативную консоль Steam Deck — аналог Nintendo Switch. На ней можно не только играть в игры из магазина Steam, но и превратить её в портативный XBox.
Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.
Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c
— Steam (@Steam) July 15, 2021
Steam Deck — обычный мобильный компьютер на AMD, который «с легкостью запускает новейшие высокобюджетные игры» — библиотека игр Steam доступна на Steam Deck сразу после авторизации. Изображение с консоли при желании можно вывести на большой экран.
Новая консоль подойдёт не только для игр. На неё можно установить Windows — правда, работать с ней будет трудно: ОС не предназначена для портативных устройств.
Характеристики
- ОС: SteamOS 3.0 на базе Linux.
- Экран: 7 дюймов
- Разрешение: 1280 на 800 пикселей
- Процессор: AMD со встроенной графикой.
- Жёсткий диск: 64 Гб, 256 Гб, 512 Гб. Можно увеличить microSD-картой.
- Оперативная память: 16 Гб.
- Объём аккумулятора: 40 Вт·ч — хватит на 8 часов игры.
Цена
Зависит от памяти.
- 64 Гб — 399 долларов.
- 256 Гб — 529 долларов.
- 512 Гб — 649 долларов.
Старт продаж
В США, Канаде, Евросоюзе и Великобритании консоль начнут выпускать уже в декабре этого года.
В Россию Steam Deck придёт уже в 2022 году.
Источник: The Verge