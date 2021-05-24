Видео: фрагмент ТВ-передачи, обучавшей пользоваться электронной почтой в 1984 году

Поделиться

На YouTube-канале Life Before, основной тематикой которого являются старые видео, появился свежий ролик — фрагмент ТВ-программы о компьютерах Database от 6 июля 1984 года. В центре сюжета — семейная пара из Англии.

Начинается он с рассказа парня о том, как подключиться к интернету при помощи модема. После этого он демонстрирует, что именно можно найти в интернете 37-летней давности. Например, уже тогда пользователи могли почитать новости, найти программное обеспечение, изучить обзоры софта и т.д.

Затем девушка начала свой рассказ о том, что она использует компьютер для хранения важной информации. Например, какие продукты есть в холодильнике, номера телефонов и адреса людей.

Но самым «волнительным» она назвала возможность отправлять электронные письма. Именно тем, как это делать, закончился выпуск Database:

Источник: YouTube / Life Before