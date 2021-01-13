Видео: Sony показала процесс тестирования своего электромобиля Vision-S

На официальном сайте Sony появился свежий пресс-релиз. В нём компания рассказала об испытаниях фирменного электромобиля Vision-S. Они проходили в декабре 2020 года на дорогах общего пользования в Европе. Вместе с текстовой публикацией, компания также показала видео тестирования:

Отметим, что за выпуск автомобиля отвечает канадский производитель автозапчастей Magna. Компания известна в узких кругах — она, например, собирает электрокроссовер i-Pace для Jaguar. Вместе с Magna над Vision-S также работают специалисты прочих ИТ-гигантов, таких как NVIDIA, Qualcomm, BlackBerry и т.д.

Анонс электромобиля Sony состоялся год назад в рамках CES 2020. Технической информацией о новинке японский техногигант предпочитает не делиться, но The Verge удалось выяснить, что Vision-S получил 33 датчика (как внутри, так и снаружи), а также продвинутую аудиосистему 360 Reality Audio.

Что интересно, через подобное сотрудничество на рынок автомобилей пытается вырваться и Apple. Буквально на днях появилась утечка, согласно которой купертиновцы договорились с южнокорейским автогигантом Hyundai о совместном производстве первого электрокара яблочной корпорации.

Источник: Sony