ВКонтакте запустила «реакции» как в Facebook. Пользователи недовольны

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ВКонтакте ввела новую функцию — «реакции» к постам в соцсети.

«Реакции» впервые заметили ещё 25 июня, тогда её только начинали тестировать.

Эмоджи в качестве реакций — как в Facebook

В соцсети теперь действительно появится возможность отреагировать на пост одним из 6 эмоджи. Такая функция перекочевала ВКонтакте из Facebook.

В пресс-службе соцсети рассказали, что ВКонтакте провела несколько исследований и решила, что пользователям недостаточно одной реакции «Нравится» — особенно, когда нужно выразить негативные эмоции.

Поэтому соцсеть решила добавить ещё 5 реакций:

Для сравнения, в Facebook реакции выглядят так:

Как пользоваться

ВКонтакте уже можно оставлять новые реакции, но с одним ограничением.

По умолчанию доступен только стандартный лайк и одна случайная реакция. Новые реакции открываются, когда кто-то оставляет их под вашими записями.

Что говорит ВКонтакте

Пресс-служба ВКонтакте дала комментарий изданию «Код Дурова» по поводу новой функции:

«Наша задача — дать пользователям простой инструмент для выражения эмоций, но также важно, чтобы этот инструмент не увеличивал негатив на платформе. Реакции помогут показать чувства откровенно и разнообразно — посмеяться или искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость.Мы много тестировали различные варианты, в том числе были эксперименты с отрисовкой узнаваемых персонажей из стикеров. Но реакции меньше по размеру — и результаты показали, что эмоции было сложно считывать. Наша же цель — предоставить максимально понятный и интуитивный сервис», — пресс-служба ВКонтакте.

Не обошлось и без иронии: под записью официального анонса функции можно оставить реакцию «Где-то было»:

Пользователи остались недовольны

Самоирония не помогла: юзерам функция не понравилась.

Под анонсом функции в официальной группе ВКонтакте пользователи говорят, что им не нужен Facebook 2.0, и предлагают использовать свои комментарии в качестве дизлайка.

Вот, как выглядит топ комментариев:

Источник: ВКонтакте, «Код Дурова»