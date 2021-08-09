ВКонтакте запустила «реакции» как в Facebook. Пользователи недовольны

ВКонтакте ввела новую функцию — «реакции» к постам в соцсети.
«Реакции» впервые заметили ещё 25 июня, тогда её только начинали тестировать.
Эмоджи в качестве реакций — как в Facebook
В соцсети теперь действительно появится возможность отреагировать на пост одним из 6 эмоджи. Такая функция перекочевала ВКонтакте из Facebook.
В пресс-службе соцсети рассказали, что ВКонтакте провела несколько исследований и решила, что пользователям недостаточно одной реакции «Нравится» — особенно, когда нужно выразить негативные эмоции.
Поэтому соцсеть решила добавить ещё 5 реакций:
Для сравнения, в Facebook реакции выглядят так:
Как пользоваться
ВКонтакте уже можно оставлять новые реакции, но с одним ограничением.
По умолчанию доступен только стандартный лайк и одна случайная реакция. Новые реакции открываются, когда кто-то оставляет их под вашими записями.
Что говорит ВКонтакте
Пресс-служба ВКонтакте дала комментарий изданию «Код Дурова» по поводу новой функции:
«Наша задача — дать пользователям простой инструмент для выражения эмоций, но также важно, чтобы этот инструмент не увеличивал негатив на платформе. Реакции помогут показать чувства откровенно и разнообразно — посмеяться или искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость.Мы много тестировали различные варианты, в том числе были эксперименты с отрисовкой узнаваемых персонажей из стикеров. Но реакции меньше по размеру — и результаты показали, что эмоции было сложно считывать. Наша же цель — предоставить максимально понятный и интуитивный сервис», — пресс-служба ВКонтакте.
Не обошлось и без иронии: под записью официального анонса функции можно оставить реакцию «Где-то было»:
Пользователи остались недовольны
Самоирония не помогла: юзерам функция не понравилась.
Под анонсом функции в официальной группе ВКонтакте пользователи говорят, что им не нужен Facebook 2.0, и предлагают использовать свои комментарии в качестве дизлайка.
Вот, как выглядит топ комментариев:
Источник: ВКонтакте, «Код Дурова»