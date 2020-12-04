Власти США подали в суд на Facebook за притеснение американцев при найме на работу

Власти США подали в суд на Facebook за притеснение американцев при найме на работу

Расследование, продолжавшееся 2 года, раскрыло махинации руководства соцсети. Компания отдавала предпочтение иностранным специалистам, хотя в первую очередь должна была пытаться нанимать граждан США.

Facebook обвиняют в том, что она периодически скрывала от американцев наличие вакансий. Таким образом компания «резервировала» места для зарубежных разработчиков. Она также предлагала связываться им напрямую, по электронной почте. Если же заявку на вакансию подавали граждане США, то Facebook просто игнорировала их.



Последние годы американские власти всё больше давят на IT-гигантов. На фото — Марк Цукерберг отвечает на вопросы Конгресса США / Источник: YouTube/GuardianNews

Иск в суд на IT-гиганта подало Министерство юстиции США. При этом сама соцсеть всячески отрицает обвинения. Представители компании лишь заявили, что она всячески содействуют органам власти.

Источник: The Verge