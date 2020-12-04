Власти США подали в суд на Facebook за притеснение американцев при найме на работу

Facebook обвиняют в том, что она периодически скрывала от американцев наличие вакансий. Таким образом компания «резервировала» места для зарубежных разработчиков. Она также предлагала связываться им напрямую, по электронной почте. Если же заявку на вакансию подавали граждане США, то Facebook просто игнорировала их.

Иск в суд на IT-гиганта подало Министерство юстиции США. При этом сама соцсеть всячески отрицает обвинения. Представители компании лишь заявили, что она всячески содействуют органам власти.

Источник: The Verge