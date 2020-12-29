Volkswagen показал прототип робота-заправщика электромобилей

Робот запускается с помощью приложения. После получения запроса он подключается к мобильной аккумуляторной станции и подводит её к автомобилю для заправки. После завершения зарядки робот самостоятельно забирает автономную станцию.

Volkswagen уже несколько лет работает над проектом автоматизированной зарядки электромобилей. Однако сроки запуска робота-заправщика пока не раскрываются. Сейчас компания занимается строительством большой сети зарядных станций в Европе и США. Концепция робота же предполагает более автономное использование — например, в гаражах и на парковках.

Источник: Engadget