Вышел Ruby 3.0. Разработчики заявляют о трёхкратном приросте производительности

На официальном сайте Ruby вышел пост, посвящённый релизу третьей версии языка — Ruby 3.0.0. По словам разработчиков, в нём они сделали упор на повышении производительности, параллелизме и типизации.

Для демонстрации мощи новой версии языка, на сайте опубликовали результаты его тестирования в OptCarrot Benchmark. Утилита измеряет производительность одного потока на основе нагрузки во время эмуляции игр для Nintendo Entertainment System (NES). В нём Ruby 3.0 (JIT) набрал в три раза больше баллов, чем Ruby 2.0 (VM).

Разработчики также заявили, что обновили ряд библиотек в новой версии языка. К таковым относятся RubyGems 3.2.3, Bundler 2.2.3, IRB 1.2.6, JSON 2.5.0 и т.д. Также команда, работавшая над Ruby 3.0 заявила об изменении 4 028 файлов, о 200 058 вставках и 154 063 удалениях со времён Ruby 2.7.0. С полным списком изменений можно ознакомиться в оригинальной публикации на сайте.

Источник: Ruby