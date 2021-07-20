Вышла iOS 14.7. Новая версия сломала разблокировку AppleWatch через iPhone

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Apple официально выпустила iOS 14.7 для всех пользователей. Это связано с тем, что бета-тестирование iOS 14 постепенно заканчивается перед запуском iOS 15, который произойдёт через пару месяцев.

В отличие от iOS 14.5 и даже iOS 14.6 , в сегодняшнем обновлении немного новых функций — но это лучше, чем ничего в ожидании iOS 15.

Поддержка аккумулятора MagSafe

Если планируете брать аккумулятор MagSafe для своего iPhone 12, потребуется версия iOS 14.7. Иначе аксессуар не будет работать.

Приложение Home с поддержкой нескольких таймеров на HomePod

Apple продолжает дополнять HomePod всё новыми функциями. Теперь компания предоставила возможность управлять несколькими таймерами на HomePod через приложение Home.

Улучшения в приложении «Подкасты»

В библиотеке подкастов теперь можно выбрать, слушать все шоу или только те, на которые вы подписаны.

Возможность комбинировать кредитные лимиты AppleCard

С iOS 14.7 добавится ​​возможность комбинировать кредитные лимиты и делиться одной совместной учетной записью с существующим пользователем Apple Card.

Apple также планирует запустить функцию Apple Pay Later — своеобразная рассрочка, позволяющая купить продукт и оплатить его позже.

Сломалась разблокировка Apple Watch через iPhone

Apple признала, что ошибка в iOS 14.7 может помешать пользователям разблокировать часы Apple Watch через iPhone с Touch ID.

Компания обещает, что решит проблему в будущем обновлении.

Как решить? Apple предлагает пользователям временно вводить пароль в Apple Watch для разблокировки, а не полагаться на iPhone.

Я забыл пароль. Что делать? Придётся откатываться до заводских настроек.

Мой iPhone — в профиле MDM, а я забыл код доступа. Что делать? Придётся просить администраторов MDM удалить требование кода доступа, затем разорвать пару, стереть Apple Watch и снова их настроить.

Источник: 9to5mac