Вышла iOS 14.7. Новая версия сломала разблокировку AppleWatch через iPhone

Apple официально выпустила iOS 14.7 для всех пользователей. Это связано с тем, что бета-тестирование iOS 14 постепенно заканчивается перед запуском iOS 15, который произойдёт через пару месяцев.
В отличие от iOS 14.5 и даже iOS 14.6 , в сегодняшнем обновлении немного новых функций — но это лучше, чем ничего в ожидании iOS 15.
Поддержка аккумулятора MagSafe
Если планируете брать аккумулятор MagSafe для своего iPhone 12, потребуется версия iOS 14.7. Иначе аксессуар не будет работать.
Приложение Home с поддержкой нескольких таймеров на HomePod
Apple продолжает дополнять HomePod всё новыми функциями. Теперь компания предоставила возможность управлять несколькими таймерами на HomePod через приложение Home.
Улучшения в приложении «Подкасты»
В библиотеке подкастов теперь можно выбрать, слушать все шоу или только те, на которые вы подписаны.
Возможность комбинировать кредитные лимиты AppleCard
С iOS 14.7 добавится возможность комбинировать кредитные лимиты и делиться одной совместной учетной записью с существующим пользователем Apple Card.
Apple также планирует запустить функцию Apple Pay Later — своеобразная рассрочка, позволяющая купить продукт и оплатить его позже.
Сломалась разблокировка Apple Watch через iPhone
Apple признала, что ошибка в iOS 14.7 может помешать пользователям разблокировать часы Apple Watch через iPhone с Touch ID.
Компания обещает, что решит проблему в будущем обновлении.
Как решить? Apple предлагает пользователям временно вводить пароль в Apple Watch для разблокировки, а не полагаться на iPhone.
Я забыл пароль. Что делать? Придётся откатываться до заводских настроек.
Мой iPhone — в профиле MDM, а я забыл код доступа. Что делать? Придётся просить администраторов MDM удалить требование кода доступа, затем разорвать пару, стереть Apple Watch и снова их настроить.
Источник: 9to5mac