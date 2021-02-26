Взломавшая Mortal Kombat 11 и Red Dead Redemption 2 хакер пожаловалась на слив её данных полиции

Хакер EMPRESS опубликовала на Reddit пост, в котором рассказала о том, что её реальный адрес слили полиции. Девушка известна тем, что взломала защиту ряда ААА-игр. В том числе Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 и Immortals Fenyx Rising.

В своём сообщении EMPRESS частично обвинила в произошедшем пользователей под никами Fitgirl и masquerade, а также «всё прекрасное, не токсичное сообщество». По словам хакера, в результате их активности, некоторые серьёзные люди с Reddit сумели передать её реальный адрес властям.

Менее чем через час меня вытащат из дома вместе с адвокатом, но, учитывая, что меня поймали с поличным при подготовке исправления для моего взлома Immortals [Fenyx Rising], не думаю, что у меня много шансов [избежать наказания]. EMPRESS

Чуть позже девушка опубликовала новый пост. В нём она сообщила, что с помощью адвокатов ей удалось остаться на свободе. Также она заявила, что намерена начать всё с чистого листа. По всей видимости, с деятельностью взломщицы EMPRESS всё же заканчивает.

Источник: Reddit