Waymo запускает беспилотное такси в Сан-Франциско. Первое время они будут ездить с человеком на месте водителя

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Компания Waymo, которая производит беспилотные автомобили и принадлежит Alphabet — родительской компании Google, в тестовом режиме запустила сервис роботакси в Сан-Франциско.

Беспилотные такси будут приезжать с человеком на водительском сидении, но люди не будут рулить — они там, чтобы дать пассажирам привыкнуть и подстраховаться беспилотник в случае чего.

Возить людей будут электроавтомобили Jaguar I-PACE с системой автономного вождения пятого поколения.

Waymo пока избегает плотного движения и непредвиденных ситуаций. Сервис роботакси запустили в западной и юго-западных частях города, хотя большинство заказов приходит из северо-восточной части.

Вызвать такси можно будет круглосуточно в любой день недели.

Источник: TechCrunch