WhatsApp наконец-то станет современным: одновременный запуск на нескольких устройствах, полноценный веб-клиент

WhatsApp наконец-то станет современным: одновременный запуск на нескольких устройствах, полноценный веб-клиент

Удивительно, что в мессенджере до сих пор нет этих функций.

Разработчики WhatsApp работают над устранением главных недостатков мессенджера. До сих пор нельзя зайти в один аккаунт на разных устройствах, а для использования веб-версии и десктопного клиента нужно, чтобы приложение было запущено на смартфоне.

Подключение нескольких устройств WhatsApp

Можно будет добавить аккаунт на другие устройства

Тематический ресурс WABetaInfo сообщает, что одновременный запуск мессенджера на нескольких устройствах появится в ближайшей бета-версии. В мобильном приложении отобразится новая настройка для подключения других девайсов.

Подключение к WhatsApp без телефона

Веб-версия и десктопный клиент станут полноценными приложениями

Судя по скриншотам, для работы WhatsApp Web и десктопного клиента не нужно будет запускать приложение на смартфоне. Это огромный шаг вперёд для мессенджера, который уже больше 10 лет позволяет пользоваться одной учётной записью только с одного устройства.

Источник: WABetaInfo