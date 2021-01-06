WhatsApp наконец-то станет современным: одновременный запуск на нескольких устройствах, полноценный веб-клиент

Разработчики WhatsApp работают над устранением главных недостатков мессенджера. До сих пор нельзя зайти в один аккаунт на разных устройствах, а для использования веб-версии и десктопного клиента нужно, чтобы приложение было запущено на смартфоне.

Тематический ресурс WABetaInfo сообщает, что одновременный запуск мессенджера на нескольких устройствах появится в ближайшей бета-версии. В мобильном приложении отобразится новая настройка для подключения других девайсов.

Судя по скриншотам, для работы WhatsApp Web и десктопного клиента не нужно будет запускать приложение на смартфоне. Это огромный шаг вперёд для мессенджера, который уже больше 10 лет позволяет пользоваться одной учётной записью только с одного устройства.

Источник: WABetaInfo