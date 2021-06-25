Windows 11 сможет запускать Android-приложения

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Накануне вечером Microsoft анонсировала свою новую операционную систему — Windows 11. Вчера мы уже написали новость, в которой собрали основные моменты презентации.

Сейчас же стало известно, что IT-гигант реализовал в ОС долгожданную возможность — запуск Android-приложений.

Реализовано это будет через Amazon Appstore, который появится в новом Microsoft Store. Представители Microsoft рассказали, что приложения будут видны на онлайн-витрине, их можно будет прикрепить к панели задач или разместить рядом с традиционными приложениями Windows.

Помогает ей в реализации запуска Android-приложений в настольной системе компания Intel со своей технологией Intel Bridge. При этом функция всё равно сможет работать с чипами AMD и ARM.

Отметим, что Microsoft уже несколько лет пытается сделать так, чтобы пользователи могли запускать мобильные приложения на Windows. Изначально компания разрабатывала Project Astoria для этих целей, но вскоре отменила его.

Также важно понимать, что появление новой функции — явный ответ редмондцев на выпуск Apple своих чипов M1. Напомним, что после перевода ноутбуков на ARM SoC, купертиновцы реализовали запуск iOS-приложений прямо на MacBook.

Источник: The Verge