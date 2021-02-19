Защищённый браузер Brave «светит» реальный IP-адрес пользователя при просмотре Tor-сайтов

Ориентированный на приватность браузер Brave показывает DNS-серверу .onion-сайта реальный IP-адрес пользователя. Об этом рассказал один из модераторов ресурса Ramble.

Особенность Tor-режима Brave была обнаружена одним из деловых партнёров пользователя. Именно он поделился с модератором своей находкой.

При этом издание TechNadu подметило, что разработчики браузера никогда не заявляли о защищённости пользователей в таком режиме. Они напрямую говорили, что не гарантируют приватность при просмотре сайтов, созданных специально для сети Tor. Функция скорее была придумана в качестве удобного инструмента для посещения .onion-страниц.

К слову, сам модератор Ramble под ником Rambler также призывает использовать браузер Tor для большей анонимности. По его словам, таким образом пользователи смогут зайти на желаемую страницу и не быть при этом «раскрыты».

Источник: Ramble