Защитник Windows нашёл троян в свежем обновлении Google Chrome

Накануне вечером случилась достаточно интересная история. Защитник Windows для бизнеса (Microsoft Defender ATP) определил новейшее обновления браузера Google как троян, пишет ZDNet.

Речь идёт об апдейте Google Chrome под номером 88.0.4324.146. Защитник ATP нашёл во множестве его файлов троян под названием PHP/Funvalget.A.

Учитывая, что в конце 2020 года широкую популярность получила история со взломом SolarWinds, многие специалисты по кибербезопасности подняли тревогу в связи с «открытием» антивируса Microsoft. Но компания уже выступила с заявлением о том, что это обыкновенная ошибка, вызванная «некорректной автоматизацией».

Стандартная версия Защитника Windows, которая установлена на обычных пользовательских компьютерах, не обнаружила вирусов в обновлении Chrome.

Источник: ZDNet