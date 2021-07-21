Zoom обновили: опросы после встречи, расширенная поддержка Team SMS, улучшенный чат

Вчера приложение Zoom Meetings обновили. В новой версии добавили новый вид опросов, поддержку Team SMS и улучшенный чат.
Опросы после встречи
Раньше в Zoom были доступны только опросы во время встречи, теперь для сбора фидбэка с участников встречи добавили post-meeting опросы.
Они помогут организатору понять, что из звонка осознали и запомнили слушатели и спикеры.
Такая функция уже была в Zoom Video Webinars, теперь появится и в обычных звонках.
Эмодзи в качестве реакции
Теперь в процессе звонка можно реагировать не только значками галочки и крестика, но и полноценными эмодзи.
Ещё в «реакции» вернули кружку кофе — по запросам пользователей.
Воспроизведение видео в чате
Чтобы упростить обмен информацией пользователями, в чат Zoom добавили поддержку воспроизведения видео. Теперь пользователям не придётся загружать файл или открывать новое окно для просмотра видео.
Поиск в чате
Искать вручную больше не придётся. В чате можно быстро найти информацию по контактам, каналам, файлам и так далее.
Team SMS для автоответчика
Чтобы вы могли эффективнее обрабатывать входящие звонки, Zoom теперь предлагает звонящим общаться с автоответчиком с помощью SMS. Текстом можно будет задавать общие вопросы, ответы на которые даст робот заученной репликой. Это освободит администраторов и агентов по обслуживанию клиентов для обработки более важных звонков.
Источник: Блог Zoom