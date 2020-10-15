Топ 5 белорусских стартапов, которые выстрелили и принесли миллионы своим создателям

Александр Гусар, технический директор в компании Onilab

Если еще несколько лет назад у большинства обывателей при слове «Беларусь» возникали прочные ассоциации с производством тракторов, то сегодня эту страну все чаще называют «силиконовой долиной» Восточной Европы.

Благоприятный инвестиционный климат, обилие высококвалифицированных кадров вкупе с относительно недорогими расценками делают Беларусь одной из самых привлекательных локаций для IT бизнесов всех мастей. Хотите ли вы создать сайт для своего интернет-магазина, игровое приложение для последующей монетизации или большую e-commerce платформу под нужды вашего бизнеса — среди белорусских айтишников обязательно найдутся те, кто сможет вам помочь.

Однако, ошибочно полагать, что белорусский IT-бизнес — это исключительно недорогие аутсорсинговые услуги на запад. Страна богата на талантливых программистов, стартапы которых прогремели на весь мир и принесли миллионы своим создателям.

Александр Гусар, технический директор компании Onilab, предлагает подборку из пяти самых известных и успешных белорусских стартапов, о которых вы наверняка слышали. Поехали!

MSQRD

Селфи-приложение MSQRD, позволяющее применять различные маски на фото или видео в реальном времени, стало настоящим открытием в 2016 году и сразу же завоевало любовь пользователей социальных сетей.

Разработанное всего за 48 часов, приложение добилось ошеломительной вирусной популярности (16 млн загрузок и 3 млн новых пользователя ежедневно). Причем первый миллион пользователей был получен исключительно благодаря виральному эффекту — информация о новом приложении, способном «примерять» всевозможные маски к вашему лицу, расходилась из уст в уста, а создатели не потратили на его рекламу ни копейки.

Старт приложения выпал на начало 2016 года — именно в это время в обществе появился запрос на проекты, связанные с дополненной реальностью. Оглушительному успеху стартапа способствовала также всеобщая любовь к селфи и активный рост видео контента.

Успех

Успех MSQRD был по-настоящему впечатляющий. 26 февраля, 2016 года команда привлекла свой первый миллион пользователей, а уже 9 марта стало известно о том, что приложение купила американская корпорация Facebook.

Детали сделки до сих пор не разглашаются. Ходили слухи, что стартап могли оценить в $150 млн. Другие уверены, что создателям проекта предложили лишь хороший оклад в Facebook.

Многие пользователи также отметили, что с 13 апреля, 2020 года MSQRD пропал из всех сторов, перестал работать на смартфонах и планшетах, а все технические разработки были внедрены в Facebook и его платформу для создания масок Spark AR.

Vochi

Стартап Vochi — детище портфельной компании Bulba Ventures — представляет собой мобильное приложение для обработки роликов, этакий доступный «фотошоп для видео».

Благодаря использованию нейросетей, пользователь может накладывать на видео эффекты, сравнимые с профессиональной обработкой, без потери качества. Так, с помощью приложения можно отделять объекты от фона, превращая их в маску, а после накладывать любые эффекты: от свечения до искр и взрывов.

Создателям Vochi, Сергею Малютину и Илье Лесуну, удалось уловить запрос пользователя на качественный и простой мобильный видеопродакшн, что позволило им завоевать этот довольно конкурентный рынок, предложив интересный, но одновременно технически сложный продукт.

Успех

Сегодня количество скачиваний приложения перевалило за 500 тысяч, а команда разрослась до 25 человек. По словам создателей проекта, в среднем в Vochi регистрируется по 3000 человек в день, в основном из США, Китая, СНГ. В мае 2020 года стартап белорусов привлек инвестиции на 1,5 миллиона долларов от украинского фонда Genesis Investments.

Kino-Mo

Успех Kino-Mo начался с выставки Pitch to Rich 2015, где двумя предпринимателями — Артемом Ставенко и Кириллом Чикеюком — был представлен 3D-проектор, позволяющий выводить изображение без экрана. Парящие в воздухе трехмерные голограммы заинтересовали зарубежных инвесторов и предприниматели получили $230 тыс. на развитие своего проекта.

Где может быть использовано такое изобретение? В первую очередь, в рекламе. Объемные, вращающиеся инсталляции обеспечивают wow-эффект среди покупателей, поднимают продажи, увеличивают поток людей в определенные магазины, повышают узнаваемость бренда. Не удивительно, что количество заказчиков растет день ото дня.

Успех

Но настоящий успех ждал предпринимателей в июле 2019 года, когда белорусский стартап получил престижную премию нидерландско-британской торговой палаты (NBCC). Это достижение стало настоящей гордостью белорусского Парка высоких технологий и значительно повлияло на формирование имиджа «IT-страны».

Viber

Приложение для интернет-телефонии Viber — едва ли не самый известный белорусский стартап, созданный как альтернатива знаменитому Skype.

Разработчики мессенджера обратили внимание на главный недостаток приложения-конкурента: чтобы начать разговор с собеседником в Skype, необходимо отправить ему приглашение и ждать ответа. Именно эту проблему призван был решить Вайбер. Кроме того, это приложение абсолютно бесплатно, удобно в использовании и ориентировано на мобильные устройства, что обуславливает его потрясающую популярность.

Успех

В 2014 году состоялась самая крупная сделка в истории белорусской ИТ-индустрии того времени: японская компания Rakuten купила Viber за $900 млн., а создатели стартапа буквально проснулись миллионерами. Даже сегодня, несмотря на обилие сильных конкурентов на рынке приложений с IP телефонией (WhatsApp, Telegram, QQ), Вайбер не сдаёт позиций и пользуется большой популярностью во всем мире.

PandaDoc

ПО PandaDoc, представленное миру в 2011 году, сегодня считается одним из лучших инструментов для управления электронным документооборотом. Из небольшого стартапа, созданного руками недавних выпускников БГУИРа, PandaDoc очень быстро превратился в программное решение, которым пользуются более 6000 компаний по всему миру.

Программа позволяет не только автоматизировано отправлять документы для экономии времени менеджеров и специалистов по продажам, но и отслеживать основные действия по этим документам. Так, например, с помощью этого софта можно увидеть когда документ был открыт, был ли прочитан получателем, сколько времени потрачено на его изучение, поставлена ли подпись.

Уникальные функции сделали этот продукт официальным дополнением к Google Docs и Google Sheets. PandaDoc совместим также с такими CRM-системами как Zoho, Salesforce, Base.

Успех

По словам Микиты Микадо, одного из создателей продукта, первые продажи дались команде с большим трудом. Однако теперь успеху существенно разросшейся компании можно позавидовать. PandaDoc нередко попадала в различные ТОПы.

Так, например, не так давно продукт оказался в списке самых популярных софтов для управления контрактами по версии Capterra, а также в листинге лучших работодателей по версии Forbes.

За годы существования он привлек более 23 млн долларов инвестиций от таких именитых компаний как Silicon Valley Bank, Microsoft, EBRD. А выручка PandaDoc только за 2019 год составила, по некоторым данным, более 10 млн долларов.

Пару слов в заключение

Очевидно, что за каждым вышеупомянутым проектом стоит отличная идея, поданная в нужное время, кропотливый труд создателей и, конечно, удача. Совокупность этих факторов и сделала основателей этих стартапов богатыми и известными.