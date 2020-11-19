Создана гоночная компьютерная игра, в которой автомобилями управляет нейросеть

Создана гоночная компьютерная игра, в которой автомобилями управляет нейросеть

У игры ещё даже нет названия, но на Reddit она уже успела стать восходящей звездой. В опубликованном на площадке четырёхминутном видеоролике разработчик смог объяснить основную суть своей работы над проектом понятным и доступным для большинства языком.

Основная концепция игры основана следующим образом:

  • Сгенерировать начальную популяцию автомобилей с помощью рандомных нейронных сетей
  • Обучить их по ходу игры
  • Применить генетический алгоритм для создания нового, лучшего поколения автомобилей

По словам разработчика проекта, в каждом поколении им было создано 200 автомобилей, при этом каждый из них получил индивидуальную нейросеть, состоящую из трёх слоев, используемую для обучения. Вес и смещение для первого поколения нейронных сетей назначались случайным образом.

То, как автомобили «умнели» и какая прогрессия наблюдалась, можно проследить в видео, опубликованном самим автором игры. Если коротко, то уже в 6 поколении нашёлся один автомобиль, который смог успешно финишировать:

Отметим, что сейчас разработчик проекта занимается созданием видео, в котором планирует более детально объяснить, как устроена его игра.

Источник: Ready Set Python

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