Создана гоночная компьютерная игра, в которой автомобилями управляет нейросеть

У игры ещё даже нет названия, но на Reddit она уже успела стать восходящей звездой. В опубликованном на площадке четырёхминутном видеоролике разработчик смог объяснить основную суть своей работы над проектом понятным и доступным для большинства языком.
Основная концепция игры основана следующим образом:
- Сгенерировать начальную популяцию автомобилей с помощью рандомных нейронных сетей
- Обучить их по ходу игры
- Применить генетический алгоритм для создания нового, лучшего поколения автомобилей
По словам разработчика проекта, в каждом поколении им было создано 200 автомобилей, при этом каждый из них получил индивидуальную нейросеть, состоящую из трёх слоев, используемую для обучения. Вес и смещение для первого поколения нейронных сетей назначались случайным образом.
То, как автомобили «умнели» и какая прогрессия наблюдалась, можно проследить в видео, опубликованном самим автором игры. Если коротко, то уже в 6 поколении нашёлся один автомобиль, который смог успешно финишировать:
Отметим, что сейчас разработчик проекта занимается созданием видео, в котором планирует более детально объяснить, как устроена его игра.
Источник: Ready Set Python