Акции компании Square, запущенной основателем Twitter Джеком Дорси, установили три рекорда стоимости подряд

По словам специалистов, лучший результат в этом году смогли продемонстрировать лишь компания Zoom, разработчик вакцины от COVID-19 Moderna и Tesla. Но куда интереснее то, насколько сильно подорожали акции Square в сравнении с IPO, прошедшим в 2015 году. За последние пять лет компания Джека Дорси увеличилась в цене на 1 800%, т.е. в 18 раз!

Напомним, что Square занимается разработкой платёжных терминалов, которые можно подключить к смартфонам на Android и iOS. Сами платежи принимаются при помощи мобильного приложения. Основана компания была в 2009 году, практически сразу после первого ухода Дорси с поста руководителя Twitter.

Источник: TNW