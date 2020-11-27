Акции компании Square, запущенной основателем Twitter Джеком Дорси, установили три рекорда стоимости подряд

Акции компании Square, запущенной основателем Twitter Джеком Дорси, установили три рекорда стоимости подряд

В понедельник цена одной акции Square составляла 208 долларов, во вторник — 209,36 долларов, а уже в среду рынок зафиксировал новый рекорд — 214 долларов за одну акцию. Таким образом, только за последний год компания подорожала на 240%.

По словам специалистов, лучший результат в этом году смогли продемонстрировать лишь компания Zoom, разработчик вакцины от COVID-19 Moderna и Tesla. Но куда интереснее то, насколько сильно подорожали акции Square в сравнении с IPO, прошедшим в 2015 году. За последние пять лет компания Джека Дорси увеличилась в цене на 1 800%, т.е. в 18 раз!



Сравнение роста стоимости акций Square в сравнении с другими быстрорастущими компаниями

Напомним, что Square занимается разработкой платёжных терминалов, которые можно подключить к смартфонам на Android и iOS. Сами платежи принимаются при помощи мобильного приложения. Основана компания была в 2009 году, практически сразу после первого ухода Дорси с поста руководителя Twitter.

Источник: TNW