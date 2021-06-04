Часть аккаунтов на Госуслугах взломали для голосования на праймериз «Единой России»

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С 24 по 30 мая проходило предварительное голосование за кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах. Сразу несколько пользователей заявили о том, что их аккаунты на Госуслугах были взломаны, после чего с них перешли на сайт мероприятия.

Первой о случившемся заявила журналистка «Эха Москвы» Арина Бородина. По её словам, некто получил доступ к её странице на портале, изменил данные об адресе регистрации и посетил онлайн-голосование «Единой России».

В комментариях под постом Бородиной о схожих случаях написали и другие пользователи. Они также отметили неавторизованный доступ к своим аккаунтам с дальнейшей сменой личных данных и переходом на портал проведения праймериз.

Коммерсантъ обратился к Минцифре России за комментарием по поводу случившегося. В министерстве признали «попытки совершения мошеннических действий в отношении отдельных учётных записей» на портале Госуслуг.

Ведомство также заявило о проведении внутреннего расследования. Оно показало, что взлом был совершён «в отношении слабо защищённых, простых паролей или паролей, которые совпадали с паролями к другим ресурсам».

Отметим, что по окончании праймериз в «Единой России» заявили о рекордной «явке» на голосование. Число участников, по данным партии, составило около 11 млн человек.

Источник: Коммерсантъ