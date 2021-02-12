Apple внедрила в бету iOS 14.5 защиту от слежки Google

Apple внедрила в бету iOS 14.5 защиту от слежки Google

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Яблочная компания лишает поискового гиганта доступа к данным о местоположении пользователей Safari.

Журналисты издания The 8-Bit обнаружили очень интересную особенность новой беты iOS 14.5. Им удалось выяснить, что Apple внедрила в свою мобильную операционную систему защиту от пристальной слежки Google.

Речь идёт о новой схеме взаимодействия Safari с Google Safe Browsing. Если обычно, давая доступ к своей базе, Google также забирала часть данных о пользователе браузера, сейчас система работает иначе. 

Если сайт оказывается в чёрном листе Google Safe Browsing, пользователи видят подобную страничку

Apple начала проводить запрос через собственный сервер, тем самым скрывая IP-адрес и местонахождения пользователя, сделавшего его. Новое звено, добавленное купертиновцами, призвано защитить владельцев iOS-устройств от слежки Google. 

Факт появления новой схемы в бета-версии iOS 14.5 подтвердил и глава разработки движка Safari — WebKit. Об этом Мацей Стаховяк написал в своём Twitter-аккаунте.

Источник: The 8-Bit