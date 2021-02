Apple внедрила в бету iOS 14.5 защиту от слежки Google

Журналисты издания The 8-Bit обнаружили очень интересную особенность новой беты iOS 14.5. Им удалось выяснить, что Apple внедрила в свою мобильную операционную систему защиту от пристальной слежки Google.

Речь идёт о новой схеме взаимодействия Safari с Google Safe Browsing. Если обычно, давая доступ к своей базе, Google также забирала часть данных о пользователе браузера, сейчас система работает иначе.

Apple начала проводить запрос через собственный сервер, тем самым скрывая IP-адрес и местонахождения пользователя, сделавшего его. Новое звено, добавленное купертиновцами, призвано защитить владельцев iOS-устройств от слежки Google.

Факт появления новой схемы в бета-версии iOS 14.5 подтвердил и глава разработки движка Safari — WebKit. Об этом Мацей Стаховяк написал в своём Twitter-аккаунте.

This article is a bit confused on the details of how Safe Browsing works, but in the new iOS beta, Safari does indeed proxy the service via Apple servers to limit the risk of information leak.https://t.co/TlDZNMO8do

— othermaciej (@othermaciej) February 11, 2021