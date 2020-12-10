Автор «Историй» в Visual Studio Code выпустил Tinder для редактора кода

Разработчик популярного расширения, добавляющего «Истории» в Visual Studio Code, Бен Авад опубликовал новое видео. В нём он рассказал о своей вариации Tinder для программистов. Дополнение предлагает оценивать потенциального партнёра не по внешнему виду, а по его коду. Скачать же его можно по ссылке.

Во время заполнения анкеты, можно указать свой возраст, имя, дату рождения и место нахождения. Также разработчик реализовал возможность искать пользователей поблизости. Когда анкета готова и вы уверены, что она вас устраивает, можно выходить на «охоту».

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Именно таким заигрывающим тоном Авад демонстрирует работу своего дополнения. Далее он показывает, как можно начать общение с пользователем, который поставил вам взаимное «сердечко». В целом, система работы «Tinder для VSCode» не то чтобы сильно отличается от оригинального приложения для знакомств.

В отличие от прошлого проекта, новый был выпущен и в виде мобильных приложений для Android и iOS. При этом Бен Авад то ли в шутку, то ли всерьёз заявил о намерении продать свою новую разработку. За «Истории» для VSCode, между прочим, он сумел получить 9 000 долларов.

Источник: Reddit