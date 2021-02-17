Бесплатную игру на базе нейросети GPT-3 использовали в качестве бизнес-консультанта

Пользователь Хабра под ником alleeexxxx рассказал о необычном способе применения нейросети GPT-3. В его руках игра AI Dungeon, созданная на базе технологии, превратилась в полезного бизнес-консультанта.

Что такое AI Dungeon?

Это онлайн-квест, принимающий от пользователя на вход данные в виде 2-3 предложений. Заложенные в них мысли нейросеть заканчивает сама, продвигая тем самым сюжет игры.

Как онлайн-квест стал бизнес-консультантом?

alleeexxxx отправлял игре текст, который описывал стоящую перед ним проблему. В результате, в среднем, из 10 ответов игры получалось выловить 1 полезный совет.

Примеры?

Запрос: Я продаю тарифы сотовой связи. Чтобы клиенты не боялись оставлять паспортные данные я решил

Полезные результаты от AI Dungeon:

сделать мобильное приложение по продаже тарифов и там видимо сделать функцию фото паспорта;

посылать кэшбэк за ввод паспортных данных;

сделать ввод данных интересным;

сделать так, чтобы они платили нам позже;

сказать им, что это стандартная процедура и ничего в ней страшного нет.

«Подводные камни»

Пока что игра работает лишь на английском языке. Но автор оригинального поста рассказал, что пользовался онлайн-переводчиком и у него даже в таком случае получались отличные результаты.

Во время эксперимента alleeexxxx играл в режиме Custom (New Game → Prompts → Custom).

Также для комфортной работы необходимо зарегистрироваться в AI Dungeon. Но этот момент вы вряд ли упустите — игра сама об этом попросит.

Источник: Хабр