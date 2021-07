Исследователь безопасности Карл Скоу обнаружил, что некоторые сети Wi-Fi, в названии которых есть символ процента %, могут отключать Wi-Fi на iPhone и других iOS-устройствах.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

