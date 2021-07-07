Bloomberg: российские хакеры атаковали компьютеры Республиканской партии США

Bloomberg: российские хакеры атаковали компьютеры Республиканской партии США

Новости, 26
Обложка: Bloomberg: российские хакеры атаковали компьютеры Республиканской партии США

Хакеры из группировки Cozy Bear взломали компьютеры Национального комитета Республиканской партии США (RNC), утверждают источники Bloomberg.

Cozy Bear считают связанной со Службой внешней разведки России и подозревают в атаке на Демократическую партию США в 2016 году.  

Хакеры атаковали RNC через ПО стороннего провайдера Synnex. В пресс-релизе Synnex заявила, что третьи лица действительно пытались получить доступ к данным клиентов через облако Microsoft.   

Microsoft немедленно заблокировал все доступы из учётных записей Synnex к своей облачной среде. 

При этом взлом отрицают как российская сторона, так и сам Национальный комитет Республиканской партии. «Нет никаких признаков, что RNC взломали или похитили какие-либо данные», — заявил пресс-секретарь комитета Майк Рид.

Источник: Bloomberg

Изображение: ABC.net