Bloomberg: российские хакеры атаковали компьютеры Республиканской партии США

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Хакеры из группировки Cozy Bear взломали компьютеры Национального комитета Республиканской партии США (RNC), утверждают источники Bloomberg.

Cozy Bear считают связанной со Службой внешней разведки России и подозревают в атаке на Демократическую партию США в 2016 году.

Хакеры атаковали RNC через ПО стороннего провайдера Synnex. В пресс-релизе Synnex заявила, что третьи лица действительно пытались получить доступ к данным клиентов через облако Microsoft.

Microsoft немедленно заблокировал все доступы из учётных записей Synnex к своей облачной среде.

При этом взлом отрицают как российская сторона, так и сам Национальный комитет Республиканской партии. «Нет никаких признаков, что RNC взломали или похитили какие-либо данные», — заявил пресс-секретарь комитета Майк Рид.

Источник: Bloomberg

Изображение: ABC.net