Corellium запустила новую инициативу, которая проверит безопасность CSAM-сканирования от Apple

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Corellium, компания, которая занимается виртуализацией iOS, объявила о новой инициативе, которая будет содействовать независимым исследованиям в области безопасности.

Первый проект — анализ безопасности CSAM-сканирования от Apple.

Инициатива Corellium Open Security Initiative предлагает независимым исследователям как денежные награды, так и доступ к своей платформе виртуализации iOS.

3 заявки получат грант на 5000$ и бесплатный доступ к Corellium на год.

Сама Apple всегда поощряла сторонние исследования безопасности.

В Corellium надеются, что другие компании «последует примеру Apple в продвижении независимой проверки безопасности».

Источник: AppleInsider

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