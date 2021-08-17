Corellium запустила новую инициативу, которая проверит безопасность CSAM-сканирования от Apple

Corellium, компания, которая занимается виртуализацией iOS, объявила о новой инициативе, которая будет содействовать независимым исследованиям в области безопасности.
Первый проект — анализ безопасности CSAM-сканирования от Apple.
Инициатива Corellium Open Security Initiative предлагает независимым исследователям как денежные награды, так и доступ к своей платформе виртуализации iOS.
3 заявки получат грант на 5000$ и бесплатный доступ к Corellium на год.
Сама Apple всегда поощряла сторонние исследования безопасности.
В Corellium надеются, что другие компании «последует примеру Apple в продвижении независимой проверки безопасности».
Источник: AppleInsider
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