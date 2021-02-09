Данные более 3 миллиардов украденных аккаунтов выставили на продажу за 2 доллара

На форуме RaidForums, посвящённом продаже баз данных, появился свежий тред. В нём пользователь под ником Singularity0x01 опубликовал «лот», который состоял из 3,27 млрд украденных учётных записей. И за всё это он просил всего лишь 2 доллара.

База данных, выставленная на продажу, содержала в себе старые данные пользователей Netflix, LinkedIn, Exploit и прочих ресурсов, пишет SecurityLab. В основу новой компиляции, оценённой в стоимость чашки кофе, легла ещё более старая подборка, состоявшая из 1,4 млрд записей.

Пользователи ресурса, заплатившие за базу, пожаловались на неё. Некоторые из них заявили, что файлы были либо повреждены, либо вовсе отсутствовали. При этом даже с учётом этого количество учётных записей было меньше заявленного.

В итоге, заработав отрицательную репутацию, Singularity0x01 получил блокировку своего аккаунта. Официальной причиной такого решения была «утечка тайного контента».

Источник: SecurityLab