Дрон с ИИ впервые самостоятельно убил человека

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В сети появилась информация о достаточно важном событии. Впервые в истории автономный дрон убил человека. Речь идёт о квадрокоптере Kargu-2, участвовавшем в вооруженном конфликте в Ливии, пишет New Scientist.

Само происшествие датируется мартом 2020 года. Но именно сейчас стало известно, что дрон убил человека. Соответствующее исследование было проведено специалистами ООН. По их словам, это первый зафиксированный случай в истории, когда машина, без приказа человека, совершила убийство.

Сообщается, что производством устройства занималась турецкая компания. Она «вшила» в летательный аппарат специальный автономный режим, который позволял атаковать цели без необходимости команд со стороны оператора.

Согласно имеющимся данным, погибший был членом Ливийской национальной армии. Она воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.

Источник: New Scientist