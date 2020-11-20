Павел Дуров раскритиковал iPhone 12 и современную Apple

Основатель ВКонтакте и Telegram опубликовал в своём личном канале пост. В нём он выступил с критикой как нового смартфона Apple, так и самой компании с её подходом к созданию новинок.

Он [iPhone 12] выглядит и ощущается как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года, при этом смартфон имеет уродливый набор камер, торчащих на трёх разных высотах. Пресловутый вырез и широкие рамки также на месте, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и общее ощущение устаревшего устройства. Павел Дуров , Основатель ВКонтакте и Telegram

Дуров также обвинил Apple в том, что даже спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания продолжает паразитировать на «технологиях и репутации, которую он построил».

По мнению главы Telegram, с таким подходом компании, нет ничего удивительного в том, что продажи iPhone упали на 21% ранее в этом году. Бизнесмен считает, что такими темпами доля смартфонов Apple на рынке в ближайшие 7-10 лет заметно снизится и станет незначительной.

Источник: Telegram-канал Дурова