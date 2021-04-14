ФБР взломало серверы Microsoft Exchange для защиты данных пользователей

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Американские власти в лице ФБР пошли на беспрецедентный шаг. Ведомство взломало серверы Microsoft Exchange тем же способом, которым ранее их хакнули участники китайской группировки Hafnium. Сделано это было для защиты данных пользователей сервиса.

Несмотря на патч, выпущенный Microsoft, многие уже взломанные серверы хранили вредоносное ПО. И именно для его удаления ФБР решило взломать их.

Стоит отметить, что у жертв хакеров не стали спрашивать разрешение на проведение вышеописанных действий. Как пишет The Verge, Федеральное бюро расследований лишь «предприняло попытки уведомить» уже после получения необходимых разрешений от судебных органов.

В итоге, ситуация вышла крайне спорной. Да, с одной стороны власти попытались защитить целостность пользовательских данных. С другой же они не стали согласовывать саму защиту с пользователями, многие из которых так и не узнали о государственном «вторжении».

Источник: The Verge