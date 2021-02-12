Fuchsia OS от Google сможет запускать немодифицированные Linux-приложения

На портале Fuchsia Gerrit появилась ветка, посвящённая запуску в Fuchsia OS немодифицированных Linux-приложений. Для реализации подобной функциональности планируется использовать прослойку starnix.

Ожидается, что в прослойке системные интерфейсы ядра Linux будут проходить через специальный обработчик. Запускаться он будет в виде обособленного процесса в мобильной ОС, сообщает OpenNET.

В Google признают, что при разработке проекта многие подсистемы Fuchsia будут нуждаться в переработке. Это необходимо для того, чтобы в системе появилась полноценная реализация всех доступных в Linux системных интерфейсов.

Архитектура прослойки starnix сильно напоминает разработанную Microsoft подсистему Windows Subsystem for Linux. Её, напомним, используют для работы в Linux прямо из-под Windows 10.

К сожалению, несмотря на появление всё новых подробностей о «замене Android» в лице Fuchsia OS, Google до сих пор не называет хотя бы примерных сроков релиза новой операционной системы.

Источник: OpenNET