GitHub назвал число пользователей, чьи данные были переданы правоохранительным органам в 2020 году

GitHub опубликовал в своём блоге ежегодный «отчёт прозрачности». В нём можно найти много интересной информации, в том числе и ту, что связана с передачей пользовательских данных по требованию правоохранителей.

Так, за прошедший год компанией было получено 303 подобных запроса. 206 из них были удовлетворены, в результате чего GitHub раскрыл сведения о 11 909 пользователях сервиса. Для сравнения, в 2019 году их число составляло лишь 1250.

Представители платформы также рассказали, что факте раскрытия данных пользователи узнали лишь в 14 случаях. Оставшиеся 192 запроса проходили в качестве gag order, то есть разглашение информации было запрещено.

Более подробную информацию обо всём этом можно найти в самом отчёте. Там же есть пункт про то, что в 2020 году GitHub получил 44 государственных запроса на блокировку в связи с нарушением местного законодательства страны. И все они были отправлены из России.

Источник: Блог GitHub