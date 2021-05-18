Google I/O 2021: во Flutter 2.2 сделали упор на монетизацию приложений

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Сегодня, 18 мая, начнётся конференция Google I/O 2021. И хоть начало запланировано на вечер, в сеть уже утекли особенности ещё неанонсированного Flutter 2.2. Судя по «сливу», обновление добавит в инструмент специальный плагин для внедрения оплаты через Google Pay внутри приложений.

Отметим, что оригинальная новость на ZDNet была удалена. Возможно, это был незапланированный слив вечерней презентации Google. Но относиться к ней стоит как к неподтверждённой информации. Пока что мы оставим оригинальный материал, но после официального анонса Flutter 2.2 постараемся его дополнить.

Если версия 2.0 концентрировалась на объединении мобильных, веб и настольных приложений, то целью версии 2.2 станет внедрение монетизации и облачных сервисов.

Сообщается, что уже сейчас 1 из 8 новых приложений в Google Play создаётся при помощи Flutter. Его используют девелоперы из WeChat, ByteDance, BMW, SHEIN и Grab для кроссплатформенной разработки.

Что нового в Flutter 2.2

улучшенная производительно с фоновым кэшированием и отложенными компонентами для Android;

инструменты для уменьшения количества ошибок при первом запуске для iOS;

в набор DevTools добавили отслеживание выделения памяти и сторонние расширения;

расширенная поддержка встроенной совместимости через Dart 2.13, которая не включает поддержку GitHub Actions и Docker-образов для бизнес-логики.

Источник: ZDNet