Google Meet теперь предупреждает пользователя, если из-за него в звонке возникает эхо

Поделиться

В Google Meet на днях появится функция уведомления об эхе. Об этом Google рассказала в своём блоге.

Эхо слышно всем участникам встречи, если микрофон одного из них возвращает в поток звука с динамиков.

Как было раньше

Сейчас трудно самостоятельно понять, что вы создаёте раздражающее эхо. Чтобы вы приняли меры, участникам звонка нужно сообщить вам о проблеме, а для этого нужно прервать встречу. Это неудобно.

Google Meet уже умеет автоматически удалять эхо, но это не всегда срабатывает: трудно учесть все конфигурации динамиков и микрофонов.

Как будет теперь

Теперь в нижней панели на кнопке настроек появится маленький красный индикатор. Если он горит, значит, вы создаёте эхо.

Если нажать на всплывающее уведомление, Google Meet расскажет, как избавиться от эха: отключить микрофон, понизить громкость динамика или переключиться на наушники.

Когда и для кого

Google постепенно раскатывает функцию среди всех пользователей тарифных планов Google Workspace, в том числе — G Suite Basic и Business.

Полное развёртывание займёт 15 дней.

Источник: Блог Google