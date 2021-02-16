Google может заменить Material Design на Material NEXT в Android 12

В ближайшее время от Google ждут релиза первой беты Android 12 для разработчиков. И, судя по свежей публикации Gizmochina, обновление может получить новый дизайн, который будет называться Material NEXT.

Изменённые «правила оформления» мобильной операционки Google придут на смену прежнему Material Design. Он, напомним, дебютировал в 2014 году вместе с Android 5.0 Lollipop. С тех пор стиль неоднократно дорабатывался, но в целом продолжал придерживаться заложенных в самом начале правил.

Судя по утекшим скриншотам Android 12, следующая версия «зелёного робота» визуально будет значительно отличаться от предшественников. Теперь это скорее будет помесь iOS и MIUI, нежели прежний Android. Данная особенность может стать причиной перехода от традиционного Material к Material NEXT.

В новом релизе также могут появиться сильно изменённые виджеты (больше напоминающие таковые в iOS 14), совершенно новые с дизайнерской точки зрения панели уведомлений и управления. По крайней мере, это следует из всё тех же недавно утекших скриншотов системы.

Судя по опыту прошлых лет, первыми опробовать Android 12 смогут владельцы смартфонов линейки Google Pixel. В дальнейшем к ним подключатся и пользователи избранных флагманов Xiaomi, Realme и некоторых других брендов. Ожидается, что первая бета для разработчиков выйдет уже 17 февраля 2021 года.

Источник: Gizmochina